Африканцы выманили у доверчивых жителей Эстонии тысячи евро

В этом году в полицию обратились шесть человек, ставших жертвой мошенников, предлагавших крупные суммы в кредит без залога.

Мошенники, действующие в Западной Африке в Бенине, отправляют электронные письма и сообщения в социальных сетях, обещая кредиты на сотни тысяч евро без залога. Сообщения отправлялись с двух страниц в Facebook.

«Преступники хорошо подготовлены, для того, чтобы вызвать доверие жертвы, они отправляют копии подписанных договоров и других документов,

тем самым создавая впечатление, что они действуют от лица легального предприятия, занимающегося выдачей кредитов», - предупреждает руководитель отдела по борьбе с киберпреступлениями и мошенничеством Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

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После того как потенциальная жертва заглотила наживку, преступники начинают требовать внести различные платы. Например, жертве говорят, что необходимо оплатить договор, стоимость страховки и почтовых расходов. «Мошенники хотят, чтобы человек перевел необходимую сумму через Western Union, когда это происходит, они требуют новые суммы. Разумеется, кредит на счет жертвы не поступает», - рассказал Кельт.

«Перевод денег вслепую через Western Union или другую службу неразумен - это закончится материальным ущербом.

В случае возникновения подозрений необходимо посоветоваться со знакомыми. Так у человека меньше шансов стать жертвой мошенников», - продолжил он.

Суммы, которые удалось выманить мошенникам в Эстонии, колеблются от 400 до 8000 евро. Жертвам было от 24 до 35 лет.

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