МИД Словакии: ЕС един в вопросе санкций против России

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак заверил, что в Европейском Союзе нет разногласий относительно необходимости установления санкций против Российской Федерации. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, сообщает Укринформ.

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«Как только ввели санкции (против России — ред.), почти три года назад, начались спекуляции о споры относительно этого, которые угрожали единству ЕС. Но сейчас нет отсутствия единства по этому вопросу», — отметил Лайчак.

Он напомнил, что санкции были введены в ответ на «нарушение Россией международного права» — присоединения Крыма.

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Лайчак добавил, что введение санкций против России зависит от выполнения Минских договоренностей, а в этом «проблемы». Вместе с тем, он отметил, что «хочет видеть прогресс относительно Минских договоренностей».

Хорошие экономические перспективы сотрудничества России с ЕС возможны только при выполнении Москвой Минских договоренностей и эффективной работе в рамках «нормандского формата», подчеркнул Лайчак.

«Но вы же знаете, какие условия для диалога, давайте выполнять «нормандские договоренности», «минский план», и тогда, конечно, мы вернемся к нормальной ситуации», — заявил Лайчак.

Он отметил, что на сотрудничество Евросоюза с Россией влияют «вопросы санкций, отсутствие диалога и поля для сотрудничества». Кроме того, по его словам, ни Россия, ни ЕС «не показывают аппетит изменить это».

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