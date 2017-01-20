Вещи Обамы вывезут из Белого дома в его отсутствие

Около 100 человек будут задействованы в замене в Белом доме вещей уходящего президента Барака Обамы на имущество его преемника Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Times.

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Перестановка начнется 20 января сразу после того, как ровно в 12:00 по местному времени 45-й президент США будет приведен к присяге. Все нужно закончить как можно скорее, пока идет церемония, поэтому, как отмечает издание, процесс напоминает военную операцию.

Утром 20 января Обама попрощается с персоналом и покинет Белый дом.

Часть его вещей уже убрана, остальные вывезут одним большим грузовиком, другой доставит имущество Трампа. По словам Бетти Монкман, служащей в Белом доме уже около 30 лет, в такой ситуации одновременно делается много дел: горничные забирают из шкафов и ванных комнат белье и косметику, а повара готовят еду.

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Семья Обамы следит за здоровым питанием, поэтому у 44-го президента на столе в Овальном кабинете всегда стояли тарелки с яблоками и миндалем. Трамп, напротив, предпочитает фаст-фуд, в том числе чипсы, так что отвечающему за меню персоналу даны соответствующие инструкции.

У нового президента есть право отделать комнаты Белого дома по своему вкусу. Трамп собирается заменить в Овальном кабинете шторы, его не устраивает их темно-красный цвет.

Обама с семьей планируют после его инаугурации не возвращаться в Белый дом, а отправиться в отпуск.

Новый глава Соединенных Штатов намерен прибыть в свою официальную резиденцию днем в пятницу после обеда на Капитолийском холме. Его жена Меланья изъявила желание пока остаться в Нью-Йорке, чтобы девятилетний сын Трампа Бэррон закончил учебный год в привычной ему частной школе на Манхэттене.

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