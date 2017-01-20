Сорос назвал Трампа мошенником и диктатором

Джордж Сорос
 

Джордж Сорос. Фото: REUTERS/Scanpix

Политика избранного президента США Дональда Трампа потерпит неудачу, а сам он мог бы стать диктатором. Об этом заявил в интервью Bloomberg инвестор-миллиардер Джордж Сорос.

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«Я бы охарактеризовал его (Трампа – ред.) как обманщика, мошенника и потенциального диктатора. Но он лишь потенциальный диктатор, поскольку я уверен, что Конституция и политические институты Соединенных Штатов достаточно сильны... Он стал бы диктатором, если бы мог выйти сухим из воды, но он не способен на это», – заявил миллиардер.

Сорос выразил уверенность, что политика Трампа обречена на провал из-за своих внутренних противоречий.

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Сорос являлся сторонником кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и пожертвовал на ее избирательную кампанию около 25 миллионов долларов.

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