Минобороны РФ после катастрофы Ту-154 хочет отказаться от устаревших самолетов

Иллюстративное фоот
 

Иллюстративное фоот. Фото: AP/Scanpix

Министерство обороны после декабрьской катастрофы Ту-154 рассматривает возможность отказаться от трех типов устаревших самолетов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкие к руководству министерства источники, а также собеседников в авиационной отрасли.

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Основная проблема - финансовая: поручено проработать вопрос так, чтобы военным не пришлось изыскивать деньги на обновление авиапарка.

По данным газеты, речь идет об отказе от трех типов используемых в вооруженных силах самолетов: Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. В качестве современных отечественных аналогов рассматриваются Ту-214, SSJ 100 и Ил-96-300.

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По данным газеты,

вопрос поднял лично глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе одного из ведомственных совещаний

в начале января, после чего этим занялся его заместитель по вооружениям Юрий Борисов.

Речь идет о потенциальных контрактах на десятки самолетов. Сегодня Минобороны эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979-1985 годов выпуска), семь Ту-154М (1986-2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975-1983 годов), а также девять Ил-62 (1977-1992 годов). Они выполняют международные и внутренние спецрейсы и используются для перелетов руководства министерства и перевозки личного состава.

Поводом вернуться к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Ту-154, произошедшая 25 декабря 2016 года. Военный борт, летевший на российскую военную базу в Сирии, разбился спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер. Погибли 92 человека. Официальных итогов межведомственная комиссия пока так и не представила.

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