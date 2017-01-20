Порошенко напомнил Нидерландам о желании Украины ассоциироваться с ЕС

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Киев ожидает скорейшей ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

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Порошенко отметил, что решение декабрьского заседания Европейского Совета «открывают перспективы для завершения процесса ратификации».

«Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Киева в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины», — говорится в сообщении.

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15 декабря на итоговом саммите Евросоюза было согласовано решение о завершении ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов.

Украине отказали в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования.

Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории межгосударственного объединения.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте все равно выразил сомнение в том, что парламент страны ратифицирует соглашение. «По моей оценке, если мы заключим хорошее соглашение, у меня будет шанс убедить парламент принять документ. Пока еще неясно, это будет непросто», — сказал он.

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, подписанное в июне 2014 года, ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, включая Нидерланды. В случае отзыва подписи какого-либо государства под этим документом он будет считаться недействительным.

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