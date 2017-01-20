Лукашенко потребовал найти альтернативу российской нефти

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, 20 января, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко, сообщается на сайте белорусского президента.

«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка?

Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет,

но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами»,

— заявил глава государства.

Реклама

Он напомнил, что эти вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. «И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», — сказал президент.

Также Александр Лукашенко попросил проинформировать его о перспективах нефтедобычи в самой Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Россия намерена сократить на 12% экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года — до 4 млн тонн.

Еще по этой теме
В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии" Hi-Tech

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии"

Басков кардинально похудел: стало известно, каким образом Showbiz

Басков кардинально похудел: стало известно, каким образом

Счастливы врозь: Кончаловский удивил заявлением о жизни с женой Wo&Men

Счастливы врозь: Кончаловский удивил заявлением о жизни с женой

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным Wo&Men

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

Ни ума, ни стыда! Голая Волочкова раздвинула ноги на купели Wo&Men

Ни ума, ни стыда! Голая Волочкова раздвинула ноги на купели

TVNET спрашивает

Окунался ли ты на Крещение? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
SUPPORT ENGINEER
SUPPORT ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 