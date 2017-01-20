Лукашенко потребовал найти альтернативу российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, 20 января, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко, сообщается на сайте белорусского президента.

«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка?

Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет,

но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами»,

— заявил глава государства.

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Он напомнил, что эти вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. «И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», — сказал президент.

Также Александр Лукашенко попросил проинформировать его о перспективах нефтедобычи в самой Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Россия намерена сократить на 12% экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года — до 4 млн тонн.

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