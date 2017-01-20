Анкара: Турция больше не настаивает на уходе Асада

Ход президента Сирии Башара Асада больше не является главным условием для решения сирийского конфликта. Об этом заявил турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его цитирует Associated Press.

«Ответственность за продолжающуюся в Сирии почти шесть лет войну и гибель сотен тысяч людей напрямую лежит на Асаде», — считает Шимшек. Однако, по его словам, Турция должна быть реалистичной. «Факты на земле кардинально изменились», — подчеркивает турецкий премьер.

Ранее Анкара настаивала, что любое решение сирийского конфликта может быть достигнуто только при условии ухода Асада.

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Сам Асад в одном из интервью отмечал, что Турции, которая оказывала помощь террористам, до конца доверять нельзя.

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