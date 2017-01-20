В парижском метро неизвестный с ножом напал на пассажиров

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Неизвестный совершил вооруженное нападения на пассажиров метро Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

19 января вечером злоумышленник нанес три удара мужчине, после чего скрылся. Пострадавшему оказали первую помощь, он был доставлен в больницу.

Чуть позже тот же человек на другой станции метро угрожал ножом еще одному пассажиру, однако не напал на него и убежал.

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О третьем инциденте стало известно после того, как двое прохожих сообщили патрульным о попытке вооруженного ножом мужчины напасть на них.

Подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Франции предотвратили новые теракты на территории страны.


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