В итальянском отеле, накрытом лавиной, обнаружили восьмерых выживших

Итальянские спасатели нашли восьмерых выживших в отеле Rigopiano, который был завален снегом после серии землетрясений, произошедших в ночь на 19 января. Среди спасенных есть двое детей, сообщает агентство ANSA.

Шестерых найденных людей удалось достать из-под завалов, их отправили в больницу. В их числе женщина и ее ребенок, сообщает The Local.

Тем временем операция по спасению продолжается.

В ней принимают участие 135 человек. В том районе, где были найдены выжившие, работает экскаватор.

Кроме того, спасатели расчищают дорогу к отелю, пишет Repubblica.

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Aizvērt Спасательные работы в Италии, где лавина обрушилась на отель AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA







Отель, на который сошла лавина, находится в городе Фариндола итальянской провинции Пескара региона Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела четверых погибших. Всего в отеле, по данным прессы, находились 34 человека.

Ранее сообщалось о двух выживших мужчинах, которые находились за пределами отеля в момент схода лавины. Именно они сообщили о трагедии. Спасатели добрались до места лишь через несколько часов.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 баллов, произошедших в среду утром, а также подземные толчки, которые продолжались накануне днем и всю ночь. Лавина буквально снесла отель и протащила его на 10 метров.

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