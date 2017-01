Инаугурация Трампа: вступление на пост 45-го президента США онлайн

20 января.

Официальный стрим инагурационного комитета:

16:02 На контрольно-пропускном пункте полиции американцы устроили шоу. До инаугурации 3 часа.

14:46 Прямой эфирный стрим инаугурации ведет студия канала FOX - Капитолий видно в режиме онлайн. Остается четыре часа до инаугурации.

14:37 Вся Америка говорит лишь об одном. Журналисты уже в сборе, Twitter пестрит живыми фото с места событий, сейчас в Вашингтоне 7:37 утра.

14:20 Вчера Трампу пришлось отказаться от своего Android-смартфона - он использовал Samsung. Теперь ему выдадут сверхзащищенное устройство, одобренное Секретной службой Белого дома.

14:10 А на завтрашний женский марш против Трампа (21 января) собрались Скарлетт Йоханссон, Мадонна, Джулианна Мур, Фрэнсис Макдорманд, Кэти Перри, Шер, Америка Феррера и другие суперзвезды.

Певица Фиона Эппл даже придумала кричалку: We don't want your tiny hands, anywhere near our underpants (пер. «Не суй свои маленькие ручки к нашим трусам»).

14:00 Экс-президент Джорд Буш-старший с женой Барбарой не едут на инаугурацию из-за состояния здоровья.

В письме Трампу Буш сообщил: «Мой врач говорит, что если я посижу в январе на свежем воздухе, то, скорее всего, после этого лягу на шесть футов под землю. То же и с Барбарой. Так что, думаю, мы застряли в Техасе. Хочу, чтобы вы знали, что я желаю вам всего самого наилучшего».

13:05 Тем временем на Филиппинах протестующие против Трампа сожгли флаг США. До инаугурации уже недолго - 6 часов.

12:01 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле 20 января не будут смотреть инаугурацию Трампа и продолжат отмечать Крещение.

11:00. От Украины на инаугурации Трампа в этом году будет рекордное количество представителей - около сотни.

В США еще несколько дней назад прилетели Борислав Береза и Михаил Саакашвили. На торжества, по данным источников во фракциях, прилетят Оксана Билозир (БПП), первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик, Георгий Логвинский, Олег Крышин, Павел Унгурян, Андрей Артеменко и другие.

10:45 В Вашингтоне между сторонниками Трампа и его противниками произошла стычка - возле здания, где проходила вечеринка в честь нового президента. Полиции пришлось применить аэрозоли.

10:06 В Нью-Йорке на акцию протеста против Трампа вышли мэр Билл Де Блазио и знаменитости: Шер, Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Майкл Мур. Актер Алек Болдуин даже спародировал Трампа:

Alec Baldwin mocks President-elect Donald Trump during a protest rally in New York pic.twitter.com/SNwV9Fi1dE— ITV News (@itvnews) 20 января 2017 г.

«Я просто хочу сказать, что стою здесь на морозе уже долгое время. Мне нужно в туалет, я хочу писать. Но я сдерживаюсь, я держусь, я не буду писать. У меня сегодня вечером встреча в российском посольстве, я продержусь до тех пор, пока не попаду туда», - пародировал Трампа Болдуин.

Главное о инаугурации