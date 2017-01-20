Инаугурация Трампа: вступление на пост 45-го президента США онлайн

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Вашингтоне начинается церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - торжественная присяга и вступление в должность. По традиции инаугурация проводится публично, привлекает большое число зрителей, сопровождается программной речью президента, по её случаю устраиваются торжественный парад и бал.

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Первая инаугурация в Вашингтоне прошла уже в 19-ом веке. Томас Джефферсон первым прошел пешком от своего дома до здания Конгресса. Белый дом тогда еще не был построен. Сейчас президенты проделывают почти тот же путь, только теперь от Белого Дома до Капитолия США. Республиканец Дональд Трамп обещал общественности «величайшую в истории» инаугурацию. Ее лозунг: «Снова сделаем Америку великой!»

Онлайн-трансляция

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  • 20 января.

    Официальный стрим инагурационного комитета:

    Youtube

    16:02 На контрольно-пропускном пункте полиции американцы устроили шоу. До инаугурации 3 часа.

    Twitter

    14:46 Прямой эфирный стрим инаугурации ведет студия канала FOX - Капитолий видно в режиме онлайн. Остается четыре часа до инаугурации.

    14:37 Вся Америка говорит лишь об одном. Журналисты уже в сборе, Twitter пестрит живыми фото с места событий, сейчас в Вашингтоне 7:37 утра.

    В Вашингтоне готовятся к инаугурации Трампа

    Фото: В Вашингтоне готовятся к инаугурации Трампа0

    14:20 Вчера Трампу пришлось отказаться от своего Android-смартфона - он использовал Samsung. Теперь ему выдадут сверхзащищенное устройство, одобренное Секретной службой Белого дома.

    14:10 А на завтрашний женский марш против Трампа (21 января) собрались Скарлетт Йоханссон, Мадонна, Джулианна Мур, Фрэнсис Макдорманд, Кэти Перри, Шер, Америка Феррера и другие суперзвезды.

    Певица Фиона Эппл даже придумала кричалку: We don't want your tiny hands, anywhere near our underpants (пер. «Не суй свои маленькие ручки к нашим трусам»).

    14:00 Экс-президент Джорд Буш-старший с женой Барбарой не едут на инаугурацию из-за состояния здоровья.

    В письме Трампу Буш сообщил: «Мой врач говорит, что если я посижу в январе на свежем воздухе, то, скорее всего, после этого лягу на шесть футов под землю. То же и с Барбарой. Так что, думаю, мы застряли в Техасе. Хочу, чтобы вы знали, что я желаю вам всего самого наилучшего».

    В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа

    Фото: В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа0

    13:05 Тем временем на Филиппинах протестующие против Трампа сожгли флаг США. До инаугурации уже недолго - 6 часов.

    12:01 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле 20 января не будут смотреть инаугурацию Трампа и продолжат отмечать Крещение.

    11:00. От Украины на инаугурации Трампа в этом году будет рекордное количество представителей - около сотни.

    В США еще несколько дней назад прилетели Борислав Береза и Михаил Саакашвили. На торжества, по данным источников во фракциях, прилетят Оксана Билозир (БПП), первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, замглавы АП Алексей Филатов, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик, Георгий Логвинский, Олег Крышин, Павел Унгурян, Андрей Артеменко и другие.

    10:45 В Вашингтоне между сторонниками Трампа и его противниками произошла стычка - возле здания, где проходила вечеринка в честь нового президента. Полиции пришлось применить аэрозоли.

    10:06 В Нью-Йорке на акцию протеста против Трампа вышли мэр Билл Де Блазио и знаменитости: Шер, Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Майкл Мур. Актер Алек Болдуин даже спародировал Трампа:

    Twitter

    «Я просто хочу сказать, что стою здесь на морозе уже долгое время. Мне нужно в туалет, я хочу писать. Но я сдерживаюсь, я держусь, я не буду писать. У меня сегодня вечером встреча в российском посольстве, я продержусь до тех пор, пока не попаду туда», - пародировал Трампа Болдуин.

    Главное о инаугурации

    • Инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США, состоится в полдень 20 января 2017 года (около 19:00 по рижскому времени). В это время завершится срок полномочий Барака Обамы.
    • Основные инаугурационные мероприятия растянутся на три дня - с 19 по 21 января.
    • Первые торжественные приемы в честь Трампа начались 17 января.
    • 19 января состоялся концерт звезд, согласившихся петь для Трампа. Выступили отец Анжелины Джоли Джон Войт, Тоби Кит и Ли Гринвуд, 3 Doors Down, The Frontmen of Country, The Piano Guys, Сэм Мур, DJ Ravi Drums.
    • 20 января в 12:00 Трамп присягнет народу США, а вечером примет бал.
    • Гимн США во время инаугурации споет 16-летняя певица с украинским корнями Джэки Иванко.
    • Ведущего церемонии по инициативе Трампа сменили впервые с 1957 г. Вместо 89-летнего Чарльза Бротмана, проводившего ее 60 лет, диктором будет 58-летний Стив Рэй.
    • Инаугурация обойдется примерно в $200 миллионов.
    • 21 января состоится женский марш звезд Голливуда против Трампа.
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