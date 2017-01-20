В Москве полиция задержала 30 строителей, решивших пожаловаться на невыплату зарплаты

В Москве около здания Гострудинспекции на Домодедовской улице задержаны 27 работников строительных компаний, которые собирались подать коллективную жалобу на задержку зарплаты. Об это сообщает «ОВД-Инфо».

«Дождь» пишет, что задержаны рабочие из компании «Горизонт», строившей Московское центральное кольцо, и СМУ-77, занимающейся строительством московского метро.

По информации «ОВД-Инфо», полицейские остановили рабочих у здания и потребовали предъявить документы, после чего увезли людей в ОВД «Орехово-Борисово Южное», чтобы проверить их имена по базе.

Реклама

Два человека сумели попасть в трудовую инспекцию, пишет издание.

Еще по этой теме