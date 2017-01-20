Наезд на людей в Мельбурне: водитель был болен

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Также он имеет наркотическую зависимость.

Полиция Мельбурна проводит расследование инцидента, когда автомобиль въехал в толпу людей. Установлено, что 26-летний мужчина страдает психическим расстройством и имеет наркотическую зависимость, сообщает The Guardian. Злоумышленник получил огнестрельные ранения в ходе задержания. В результате происшествия получили травмы 24 человека. По данным Business Insider, число жертв возросло до четырех человек. По предварительной информации, погибли мужчина и женщина в возрасте около 30-ти лет, девочка 10-ти лет, а личность четвертого погибшего на данный момент не установлена.

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