Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек

 

Фото: HANDOUT / REUTERS

Число выживших под завалами отеля «Ригопьяно» в итальянской провинции Пескара достигло десяти человек, в их числе четверо детей и одна женщина. Как сообщает La Repubblica, вечером в пятницу, 20 января, удалось извлечь еще двоих постояльцев.

«Спасательная операция очень долгая и сложная», — приводит Reuters слова пресс-секретаря департамента пожарной охраны Луки Кари.

Ранее в пятницу сообщалось о восьми выживших, среди которых двое детей, три женщины и трое мужчин. Также спасатели обнаружили тела двух погибших.

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В тот же день в интернете появилось видео спасательной операции.

Снежная лавина накрыла «Ригопьяно» 18 января. В этот момент в ней находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.

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