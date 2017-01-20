Стали известны основные тезисы программы администрации Трампа

Белый дом
 

Белый дом. Фото: Reuters/Scanpix

На сайте Белого дома опубликована программа администрации Трампа в сфере внутренней и внешней политики. Среди основных тезисов — пересмотр торговых соглашений, создание рабочих мест и укрепление вооруженных сил страны.

Белый дом обещает отменить «обременительное регулирование» энергетической индустрии, что должно помочь американским рабочим и повысить заработные платы более чем на $30 млрд за семь лет, говорится в документе. Там же отмечается, что новая администрация ставит целью использовать имеющиеся на территории США «энергетические резервы, и достигнуть энергетической независимости от ОПЕК и тех наций, которые враждебны интересам США».

Трамп, как отмечает Белый дом,

разработал «смелый план создания 25 млн новых рабочих мест в предстоящем десятилетии и вернуться к 4%-ам ежегодного экономического роста»

. Реализация плана начнется с налоговой реформы.

Реклама

Самым высоким приоритетом во внешней политике США станет победа над «Исламским государством» (группировка запрещена в России), а также другими радикальными исламистскими террористическими группами. Кроме того, новое руководство США намерено «восстанавливать американские вооруженные силы» и развивать дипломатию.

«Мир должен знать, что мы не направляемся за рубеж в поисках врагов, что мы всегда рады, когда старые враги становятся друзьями, а старые друзья — союзниками.

Мир будет более мирным и более процветающим, если США будут более сильными и уважаемыми», — отмечается в сообщении Белого дома.

Также в программе указывается, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и начнут вести переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Наконец, власти США планируют разработать новейшую систему ПРО для защиты против атак таких государств, как Иран и Северная Корея и уделять особое внимание кибератакам. Кроме того, будет «увеличено количество правоохранителей», а также начато строительство стены на границе, чтобы остановить нелегальную иммиграцию, остановить «банды и насилие, остановить наркотрафик».

Сегодня, 20 января, Трамп официально вступил в должность президента США.

Еще по этой теме
В сети разглядели руку Кремля в салюте по случаю инаугурации Трампа

В сети разглядели руку Кремля в салюте по случаю инаугурации Трампа

В Вашингтоне на митинге против Трампа произошли столкновения

В Вашингтоне на митинге против Трампа произошли столкновения

Веб-трансляция: Дональд Трамп вступил в должность президента США

Веб-трансляция: Дональд Трамп вступил в должность президента США


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR

reklama.vesti.lv

Скандал: фото 15-летней дочери депутата нашли среди проституток Wo&Men

Скандал: фото 15-летней дочери депутата нашли среди проституток

Анджелина Джоли вновь шокировала своей худобой Showbiz

Анджелина Джоли вновь шокировала своей худобой

Уже не секси? Семенович показала откровенные фото с отдыха Showbiz

Уже не секси? Семенович показала откровенные фото с отдыха

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным Wo&Men

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

Минобороны РФ: На подходе гиперзвуковое оружие Hi-Tech

Минобороны РФ: На подходе гиперзвуковое оружие

TVNET спрашивает

Окунался ли ты на Крещение? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 