В Вашингтоне задержаны 95 участников акции против Трампа

Акции противников нового президента США переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие громили витрины и били стекла автомобилей.

Полиция Вашингтона задержала 95 участников протестов, сопровождавших инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу, 20 января, американский телеканал CNN.

Демонстрации противников Трампа переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие, лица которых были скрыты под масками, принялись громить витрины магазинов и бить окна машин, припаркованных на близлежащих улицах.

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Полиции пришлось применить против демонстрантов слезоточивый газ и другие спецсредства. По словам представителя правоохранительных органов, в ходе протестов двое полицейских получили травмы. Задержанным будут предъявлены обвинения в вандализме и порче имущества.

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