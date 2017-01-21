Дональд и Мелания Трамп станцевали на балу

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в пятницу, 20 января, на Балу Свободы после инаугурации исполнили свой первый танец в качестве хозяев Белого дома. Об этом пишет Politico.

«Мы это сделали, мы сделали это», — обратился Трамп к присутствующим в зале гостям. «Мы начали этот путь, и они сказали, что у нас, у меня, нет шансов — но мы знали, что мы победим. И мы победили. И сегодня у нас был великий день», — отметил новый глава государства.

Первая леди была одета в платье цвета слоновой кости. Эксклюзивную модель разработал дизайнер Эрве Пьером при участии самой Мелании.

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Президентская чета станцевала медленный танец под музыку Фрэнка Синатры «Мой путь». К ним присоединились вице-президент Майк Пенс со своей супругой Карен, а также дети из обеих семей.

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