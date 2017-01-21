В Италии разбился и загорелся автобус с детьми из Венгрии: 16 человек погибли, число жертв растет

 

Фото: AP/ScanPix

 

В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии: по данным агентства ANSA, после столкновения со столбом он загорелся. Погибли 16 человек. 39 госпитализированы, в том числе 10 - в критическом состоянии.

ДТП произошло на севере Италии в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона в ночь на субботу. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб.

Большинство пассажиров - подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В автобусе ехали 55 человек.

Реклама

Видео

Большинство пассажиров - подростки.

Фото: REUTERS/Scanpix

ТАСС со ссылкой на газету Repubblica передает, что после столкновения автобуса со столбом некоторые пассажиры вылетели через лобовое стекло. Другие оказались заблокированы в салоне автобуса, который загорелся. Сообщается, что спасатели обнаружили тела 16 человек, однако опасаются, что число жертв может возрасти.

Видео

Видео

Еще по этой теме
В Греции автобус без водителя протаранил 12 машин и сбил пешехода

В Греции автобус без водителя протаранил 12 машин и сбил пешехода

Автобус «Eurolines» столкнулся с тремя машинами; есть пострадавшие

Автобус «Eurolines» столкнулся с тремя машинами; есть пострадавшие

В Турции перевернулся автобус со школьниками: есть погибшие

В Турции перевернулся автобус со школьниками: есть погибшие


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 574 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR

reklama.vesti.lv

В Латвии разработали платформу для управления недвижимостью Hi-Tech

В Латвии разработали платформу для управления недвижимостью

Аллу Пугачеву без макияжа сравнили с героиней сказки Showbiz

Аллу Пугачеву без макияжа сравнили с героиней сказки

Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему Hi-Tech

Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему

Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру Hi-Tech

Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру

Лукашенко раскрыл секрет «шальной императрицы» Аллегровой Showbiz

Лукашенко раскрыл секрет «шальной императрицы» Аллегровой

Италия

Автоаварии и ДТП

TVNET спрашивает

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASSISTANT
ASSISTANT
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 