В Италии разбился и загорелся автобус с детьми из Венгрии: 16 человек погибли, число жертв растет

В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии: по данным агентства ANSA, после столкновения со столбом он загорелся. Погибли 16 человек. 39 госпитализированы, в том числе 10 - в критическом состоянии.

ДТП произошло на севере Италии в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона в ночь на субботу. Автобус, возвращавшийся из Франции в Венгрию через территорию Италии, врезался в столб.

Большинство пассажиров - подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В автобусе ехали 55 человек.





Реклама

Видео

Большинство пассажиров - подростки.

Фото: REUTERS/Scanpix

ТАСС со ссылкой на газету Repubblica передает, что после столкновения автобуса со столбом некоторые пассажиры вылетели через лобовое стекло. Другие оказались заблокированы в салоне автобуса, который загорелся. Сообщается, что спасатели обнаружили тела 16 человек, однако опасаются, что число жертв может возрасти.

Видео

Видео

Еще по этой теме