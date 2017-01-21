Выборы «вора в законе» в России отложат до президентских

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Российским силовикам дано жесткое указание не позволить ворам в законе выбрать себе нового лидера как минимум до президентских выборов 2018 года, а лучше – до конца чемпионата мира по футболу, то есть, до середины июля следующего года, сообщает Znak.com со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным издания, в ходе «операции по декриминализации» сотрудниками МУРа 11 января в московском ресторане «Батони» была предотвращена встреча около 30 криминальных авторитетов, которые, по оперативным данным, собирались выбрать преемника Шакро Молодого – человека, который до своего ареста считался «вором в законе номер один».

В их числе двое авторитетных представителей так называемого «славянского» крыла в преступном сообществе — 51-летний Юрий Пичугин (Пичуга) и 44-летний Василий Христофоров (Вася Воскрес). Также были двое влиятельных «кавказских» воров — 62-летний Георгий Диаквнишвили (Гия Длинный) и 57-летний Паата Твалчрелидзе (Паат Маленький).

Все собравшиеся уверяли тогда, что решили вместе отметить наступивший Новый год и Рождество.

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Недавно появилась информация, что основным претендентом на место Шакро стал Юрий Пичугин. Он родился 18 октября 1965 года в поселке Азанка Тавдинского района Свердловской области, но вырос в посёлке Жешарт Усть-Вымского района Коми и считается не свердловским, а сыктывкарским вором. Первую судимость за кражу Пичугин получил еще в 1983 году. Короновали его в 1992 году. В общей сложности авторитет имеет семь судимостей.

Среди других возможных кандидатов от «славянского» крыла на воровскую корону России также назывались Владимир Тюрин (Тюрик), Олег Шишканов (Шишкан), Алексей Петров (Петрик), Вячеслав Шестаков (Слива). Пичугин позиционируется как консолидированный претендент. В 2012 году он участвовал в укреплении позиций Сергея Лысенко (Лёры Сумского) на Украине. Лысенко сейчас считается самым авторитетным криминальным генералом этой страны, находящейся, к слову, в зоне геополитических интересов России.

Так называемое «кавказское» крыло воровского сообщества, возглавлявшее криминалитет России последние четверть века, к нынешним выборам оказалось раздробленным и ослабленным. Племянник Деда Хасана Дмитрий Чантурия (Мирон), считающийся правопреемником покойного короля в собственном клане, слишком молод, чтобы возглавить весь криминалитет страны.

Более серьезным кандидатом на эту роль считается Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский). Однако его деятельность долгое время была связана больше с Европой, чем с Россией. Он не имеет даже российского гражданства и несколько раз выдворялся за пределы страны.

Как считают собеседники издания, «кавказские» воры готовы уступить в этот раз лидерство «славянским», но требуют некоторых гарантий. Один из вариантов — некий заместитель, представляющий интересы «кавказцев» в окружении славянского короля воров.

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