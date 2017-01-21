На сайте Белого дома начнут публиковать зарплаты сотрудников

 

Фото: Flickr.com/www.GlynLowe.com

На сайте Белого дома появился раздел, в котором будут публиковать данные о зарплатах его сотрудников. Как сообщается, на данный момент страница находится в стадии обновления.

«В данном разделе будут публиковаться данные о зарплатах сотрудников аппарата Белого дома по мере поступления информации от администрации президента США Дональда Трампа», — говорится на странице.

Сайт Белого дома претерпел ряд обновлений после вступления Трампа в должность главы государства. В частности, исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению.

Реклама

В Вашингтоне возле Капитолия 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.

Еще по этой теме
Начат сбор подписей за принятие закона о замораживании зарплат

Начат сбор подписей за принятие закона о замораживании зарплат

Глава РФПЛ назвал среднюю зарплату футболистов в России

Глава РФПЛ назвал среднюю зарплату футболистов в России

Гастарбайтерам облегчат въезд в Латвию и сделают зарплату выше средней

Гастарбайтерам облегчат въезд в Латвию и сделают зарплату выше средней


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Земля
Земля, Salaspils pag., 15000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR

reklama.vesti.lv

Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру Hi-Tech

Facebook выплатил рекордный гонорар российскому хакеру

Анджелина Джоли вновь шокировала своей худобой Showbiz

Анджелина Джоли вновь шокировала своей худобой

Лукашенко раскрыл секрет «шальной императрицы» Аллегровой Showbiz

Лукашенко раскрыл секрет «шальной императрицы» Аллегровой

Уже не секси? Семенович показала откровенные фото с отдыха Showbiz

Уже не секси? Семенович показала откровенные фото с отдыха

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным Wo&Men

Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

TVNET спрашивает

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASSISTANT
ASSISTANT
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 