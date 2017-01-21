В Италии в накрытом лавиной отеле нашли еще четырех выживших

 

Фото: AP/ScanPix

Итальянские спасатели обнаружили еще четырех человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горной области Абруццо. Из-под завалов извлечены двое мужчин и две женщины, передает Reuters.

По официальным данным, общее число спасенных достигло 11 человек, среди которых четверо малолетних детей. Подтверждена гибель пяти человек.

Спасательные работы в Италии, где лавина обрушилась на отель

Фото: Спасательные работы в Италии, где лавина обрушилась на отель0

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По данным СМИ, лавина сдвинула здание отеля на 10 метров. Людей ищут с помощью специально обученных собак-ищеек.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 января в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо на отель Rigopiano обрушилась лавина. Она погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

В пятницу, 19 января, спасатели обнаружили первых выживших.

В Италии на гостиницу сошла лавина

Фото: В Италии на гостиницу сошла лавина0

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