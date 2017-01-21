Оползень накрыл отель в Китае, есть жертвы

Два человека погибли в результате схода оползня на отель в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

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Накануне вечером около трех тысяч кубометров горной породы сошли на отель Mirage в городе Наньчжан в центральном Китае. В результате под обломками трехэтажного здания оказались 15 человек – работники и гости, находившиеся в это время в ресторане отеля на первом этаже.

Спасатели вытащили из-под обломков пятерых выживших, двое из них впоследствии скончались в больнице. Еще десять человек пока не найдены, спасательные работы продолжаются.

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