Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа

 

Фото: AFP/LETA

Deutsche Welle


В то время как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве президента США, ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за его импичмент. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.

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Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения невыгодные для страны.

Не только петиции, но и иски

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Одновременно петиция за импичмент Трампа,

упирающая на его «гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм»,

запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тысяч подписей.

Как пишет газета The Washington Post, в числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU). По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.

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