Кремль: «Искандеры» останутся в Калининграде, пока в Европе будут ракеты НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телерадиокорпорации BBC, что невозможно вывести российские ракеты из Калининграда, пока ракеты НАТО остаются в Европе.

«Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте», — сказал Песков.

Он заявил также, что увязывать вопросы санкций против РФ со стороны США и ядерного сокращения вряд ли будет возможно с экспертной точки зрения.

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«Ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов… Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны», — сказал Песков в интервью.

«Они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом: это ядерный паритет, ядерное сдерживание. И президент Путин об этом неоднократно говорил. Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности. Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения», — добавил он.

Путин неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой повестки дня Кремля, напомнил Песков.

«Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций. А что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда — и Путин тоже об этом говорил неоднократно — была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия», — подчеркнул он.

В своем первом интервью после избрания президент США Дональд Трамп сказал, что приоритетами во внешней политике станут борьба с «Исламским государством» и переговоры с Россией по разоружению. Касаясь вопроса ослабления санкций против РФ, Трамп сказал, что это может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.

Польские власти неоднократно заявляли о существовании «российской угрозы» в связи с размещением вооружений в приграничной Калининградской области. В Минобороны России подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что «большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал», более того,

«один «Искандер» был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата».

«Искандер» предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность действия модификации «Искандер-М» составляет до 500 км.

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