Питерские нацболы сожгли флаги на офисе «Газпрома»

В Санкт-Петербурге групп нацболов сожгла флаги, висящие на здании «Газпрома» на Английской набережной, передает «Деловой Петербург». Фото с места акции публикует АПН.

Акция прошла в день смерти Владимира Ленина, вождя большевиков и лидера революции 1917 года.

Как сообщает АПН,

национал-большевики с закрытыми масками и шарфами лицами заблокировали двери офиса, сожгли вывешенные у входа знамена корпорации и водрузили на их место флаги Советского Союза.

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После этого они развернули транспарант «Капитализм - дерьмо! 1917-2017», жгли файеры, скандировали «Наша Родина - СССР!» и «Долой итоги приватизации!».

Также они разбросали листовки с требованием национализации всех сырьевых компаний и возрождения вместо них министерства нефтегазовой промышленности. "По сей день наиболее ценное достояние России - её недра и полезные ископаемые - принадлежат кучке олигархов и "эффективных менеджеров", ни в чем себе не отказывающих.

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Во главе списка самых высокооплачиваемых руководителей страны стоят глава "Газпрома" Алексей Миллер, чьи доходы в 2016 году составили более 18 млн долларов, и глава "Роснефти" Игорь Сечин, заработавший 16 млн. долларов. В тяжелые для страны времена, когда граждане беднеют и в стране не хватает денег на социальные нужды, они жиреют, наживаясь на общенародной собственности", - говорится в послании национал-большевиков. Листовки подписаны запрещенной партией "Другая Россия".

Собравшиеся на Английской набережной люди скрылись с места акции до прибытия полиции.

«Другая Россия» - незарегистрированная партия, учрежденная бывшими членами запрещенной Национал-большевистской партии в 2010 году. Бывшая некогда в оппозиции, она поддержала присоединение Крыма к России и тогда перешла от гражданского сопротивления к поддержке официальной линии руководства страны. Некоторые ативисты принимали участие в боях на Донбассе на стороне сепаратистских республик.