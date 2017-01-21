В Польшу прибыли первые единицы американских крылатых ракет

 

Фото: Скриншот видео

Первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса «воздух-поверхность» прибыли на авиабазу тактического значения Кшесины в Познани. Об этом сообщил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий, передает «Радио Польша».

Договор на покупку современных американских ракет, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле, накануне был одобрен министерством обороны Польши. В свою очередь в Госдепартаменте США заявили, что эта сделка «укрепит безопасность важного союзника США в НАТО». Стоимость польско-американского контракта составляет 940 млн злотых (более 213,5 млн евро).

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Польские власти планируют оснастить ракетами истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласке недалеко от Лодзи.

Польша стала первой в мире страной за пределами США, которая подписала контракт на закупку JASSM-ER. Поставки ракет должны начаться в следующем году. Эти ракеты также закупили Австралия и Финляндия.

Ранее также сообщалось, что почти 4,4 тыс. военнослужащих из 3-й танковой бригады США будут нести службу на территории Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии и Венгрии. Польские СМИ писали, что данная операция под названием Atlantic Resolve является ответом на агрессивные действия России в отношении Украины. При этом президент США Барак Обама ускорил реализацию решения, чтобы будущий президент Дональд Трамп, который выступает за налаживание отношений с РФ, не смог остановить процесс укрепления восточного фланга НАТО.

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