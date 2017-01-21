Ле Пен: Трамп — второй удар по старой Европе после Brexit

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Европейские избиратели должны «последовать примеру американцев и англичан, и проснуться в 2017 году». Такое мнение выразила кандидат на пост президента Франции, лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в ходе своего выступления на заседании крайних правых лидеров в немецком городе Кобленц.

По ее словам, решение о выходе Великобритании из Евросоюза привело к «эффекту домино». «Второй удар не заставил себя долго ждать: избрание господина Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Его позиция по Европе ясна: он не поддерживает систему угнетения народов», — пояснила Ле Пен.

«В 2016 году англосаксонский мир проснулся. Я уверена, что в 2017 году жители континентальной Европы проснутся», — резюмировала Ле Пен, цитату приводит РИА «Новости».

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Ранее Ле Пен раскритиковала миграционную политику, проводимую канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Во Франции госпожу Меркель преподносят как героиню в гуманитарной области. Какая щедрость по отношению к мигрантам! У самих жителей (Германии — ред.) никто не спрашивал их мнения о миграционной политике страны, удовлетворены ли они ей. И мы понимаем почему. Потому что если спросить,

все увидят, что такая миграционная политика — просто ежедневная катастрофа!» — заявила Ле Пен.

По словам французского политика, «Меркель так сильно хотела принять этих мигрантов, что и не знает, куда делись 500 тыс. из них». «Невероятная легкость!» — добавила Ле Пен.

В конференции Freedom for Europe в Кобленце принимают участие представители крайне правой фракции Европарламента «Европа наций и свобод».

Дональд Трамп был избран 45-м президентом США 8 ноября 2016 года. 20 января 2017 года он официально вступил в должность.

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