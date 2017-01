По всему миру проходят марши женщин против Трампа

В крупнейшем австралийском городе, Сиднее, около 3 тысяч мужчин и женщин, после марша к консульству США, собрались на митинг в Гайд-парке.

В Вашингтоне на марш протеста собралось 500 тыс человек, сообщает АР со ссылкой на оценку вице-мэра города Кевина Донахью. Сам он сослался на организаторов акции. Ранее они рассчитывали, что к ним присоединятся 200 тыс человек.

Видео

Очевидцы говорят о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метро, о переполненных вагонах, журналисты отмечают, что народу соберется явно больше, чем накануне - на инаугурацию нового президента.

Twitter

В Чикаго на улицы вышли более 150 тысяч человек. Более 100 тысяч демонстрантов ожидается на шествии в Лос-Анджелесе, в Бостоне - порядка 80 тысяч. Самая массовая зарубежная акция прошла в Лондоне - в марше участвуют около 100 тысяч человек. В Мельбурне собрались 7 тысяч противников Трампа, в Амстердаме - 3 тысячи, в Женеве - 2,5 тысячи, в Париже и Вене - по 2 тысячи человек.

Twitter

The #womensmarch has taken place in all 7 continents today. It ends in cities across the US, where crowds are enormous. A remarkable sight. pic.twitter.com/mGGqUMkAA5— Rossalyn Warren (@RossalynWarren) January 21, 2017