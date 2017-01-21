По всему миру прошли марши женщин против Трампа

В субботу миллионы участников более чем в 600 городах мира пришли на женские акции солидарности. Протестующие выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств.
В крупнейшем австралийском городе, Сиднее, около 3 тысяч мужчин и женщин, после марша к консульству США, собрались на митинг в Гайд-парке.
В Вашингтоне на марш протеста собралось 500 тыс человек, сообщает АР со ссылкой на оценку вице-мэра города Кевина Донахью. Сам он сослался на организаторов акции. Ранее они рассчитывали, что к ним присоединятся 200 тыс человек.
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Очевидцы говорят о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метро, о переполненных вагонах, журналисты отмечают, что народу соберется явно больше, чем накануне - на инаугурацию нового президента.
Womansmarch Amsterdam Museumplein #WomansMarchAMS #WomansMarch #Trump pic.twitter.com/tpGScH1CC1— hansfoto (@hans_foto) January 21, 2017
В Чикаго на улицы вышли более 150 тысяч человек. Более 100 тысяч демонстрантов ожидается на шествии в Лос-Анджелесе, в Бостоне - порядка 80 тысяч. Самая массовая зарубежная акция прошла в Лондоне - в марше участвуют около 100 тысяч человек. В Мельбурне собрались 7 тысяч противников Трампа, в Амстердаме - 3 тысячи, в Женеве - 2,5 тысячи, в Париже и Вене - по 2 тысячи человек.
The #womensmarch has taken place in all 7 continents today. It ends in cities across the US, where crowds are enormous. A remarkable sight. pic.twitter.com/mGGqUMkAA5— Rossalyn Warren (@RossalynWarren) January 21, 2017
В Лондоне на марш протеста вышли 80 тысяч человек
Около 80 тысяч человек вышли сегодня в центре Лондона на так называемый женский марш, чтобы выразить солидарность протестующим в США против нового американского президента Дональда Трампа.
Демонстранты прошли маршем от посольства Соединенных Штатов в Лондоне до Трафальгарской площади, скандируя «Стройте мосты, а не стены», передает ТАСС.
В руках некоторые из протестующих несли плакаты с надписями «Остановите Трампа», «Отвергнем ненависть, исправим политику», «Нет расизму, нет Трампу».
К ним также присоединились мэр британской столицы Садик Хан, британская актриса Ребекка Холл, депутаты от Лейбористской партии Иветт Купер и Харриет Харман.
Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа. Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека.