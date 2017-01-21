По всему миру прошли марши женщин против Трампа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

 

В субботу миллионы участников более чем в 600 городах мира пришли на женские акции солидарности. Протестующие выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств.

В крупнейшем австралийском городе, Сиднее, около 3 тысяч мужчин и женщин, после марша к консульству США, собрались на митинг в Гайд-парке.

В Вашингтоне на марш протеста собралось 500 тыс человек, сообщает АР со ссылкой на оценку вице-мэра города Кевина Донахью. Сам он сослался на организаторов акции. Ранее они рассчитывали, что к ним присоединятся 200 тыс человек.

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Очевидцы говорят о толпах на ближайших к месту проведения акции станциях метро, о переполненных вагонах, журналисты отмечают, что народу соберется явно больше, чем накануне - на инаугурацию нового президента.

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В Чикаго на улицы вышли более 150 тысяч человек. Более 100 тысяч демонстрантов ожидается на шествии в Лос-Анджелесе, в Бостоне - порядка 80 тысяч. Самая массовая зарубежная акция прошла в Лондоне - в марше участвуют около 100 тысяч человек. В Мельбурне собрались 7 тысяч противников Трампа, в Амстердаме - 3 тысячи, в Женеве - 2,5 тысячи, в Париже и Вене - по 2 тысячи человек.

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В Лондоне на марш протеста вышли 80 тысяч человек

Около 80 тысяч человек вышли сегодня в центре Лондона на так называемый женский марш, чтобы выразить солидарность протестующим в США против нового американского президента Дональда Трампа.

Демонстранты прошли маршем от посольства Соединенных Штатов в Лондоне до Трафальгарской площади, скандируя «Стройте мосты, а не стены», передает ТАСС.

В руках некоторые из протестующих несли плакаты с надписями «Остановите Трампа», «Отвергнем ненависть, исправим политику», «Нет расизму, нет Трампу».

К ним также присоединились мэр британской столицы Садик Хан, британская актриса Ребекка Холл, депутаты от Лейбористской партии Иветт Купер и Харриет Харман.

Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа. Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека.

В Риге прошло шествие солидарности за права женщин "Sister march"

Фото: В Риге прошло шествие солидарности за права женщин "Sister march"0

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0
Ничегошеньки не изменится 6%
Мир станет стабильнее 9%
Улучшатся отношения между Россией и США 6%
С ним надо быть поосторожнее 1%
Латвийским политикам стоит крепко призадуматься 48%
Слишком уж много суматохи по этому поводу 30%
Проголосовали 242
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