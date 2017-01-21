В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека

В штате Миссисипи на юго-востоке США прошел сильный торнадо. Об этом сообщает Associated Press.

Еще по этой теме В Алабаме из-за торнадо погибли три человека 30 ноября 2016 г.

Жертвами стихии стали как минимум четверо, все они жители городка Хаттисберг.

Спасатели и полиция продолжают поисковую операцию.

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Также власти сообщили о значительных разрушениях в округах Форрест, Ламар и Перри. Перекрыта одна из ключевых автомагистралей.

Сильнее всего торнадо ударил в четыре утра по местному времени.

Видео

Напомним, недавно в результате мощного торнадо в американском штате Алабама погибли по меньшей мере четыре человека.

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