При взрыве в лагере беженцев на сирийско-иорданской границе погибли 11 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


На территории лагеря для беженцев на границе Сирии и Иордании в субботу, 21 января, произошел взрыв. Точных данных о числе жертв и пострадавших нет. По данным оппозиционной организации «Сирийский наблюдательный совет по правам человека»(SOHR), погибли не менее одиннадцати человек, десятки ранены. В то же время иранский канал «Пресс-ТВ» сообщает о десятках погибших и множестве раненых с различными травмами.

По предварительной информации, речь идет о теракте - неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное внутри автомобиля. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за происшедшее.

Лагерь беженцев «Ар-Ракбан» находится на границе Сирии и Иордании. В нем проживают порядка 70 тысяч человек.

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