23 человека считаются пропавшими без вести после схода лавины на отель в Италии

3 человека считаются пропавшими без вести в результате схода лавины, накрывшей отель Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на префектуру города Пескара.

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«Пропавшими без вести считаются 23 человек из тех, что числятся в официальных списках гостей отеля, а также исходя из других собранных свидетельств», - говорится в заявлении префектуры. При этом отмечается, что эти цифры должны быть уточнены и не могут считаться окончательными.

Ранее число жертв возросло до пяти с обнаружением еще одного тела. Число обнаруженных живыми достигло 11 человек. Из них двое должны еще быть подняты на поверхность из-под толщи снега и обломков.

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Поисково-спасательная операция - «крайне сложная», по словам главы Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо - продолжается.

Мощная лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на отель Rigopiano, расположенный на высоте 1200 м, вечером 18 января, полностью накрыв четырехэтажное здание. Как указывают в субботу метеослужбы, во всех Апеннинах в центральной области Абруццо сохраняется опасность схода лавин. «Непогода последней недели и интенсивные осадки привели к накоплению большого количества снега. Вероятность схода лавин высока, особенно в случае повышения влажности и температуры», - указывается в сводке на специализированном сайте, ведущем мониторинг погоды в итальянских горах.































Aizvērt Спасательные работы в Италии, где лавина обрушилась на отель AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA







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