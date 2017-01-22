Во Франции ротвейлер загрыз маленького ребенка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Lachlan Hardy

На севере Франции ротвейлер загрыз 14-месячного ребенка.

По данным полиции несчастье произошло в Сент-Обене. Проживающий в одной семье ротвейлер набросился на ребенка и укусил его за голову. Через несколько мгновений к малышу подбежал джек-рассел-терьер, который тоже вцепился в ребенка, сообщает Postimees.ee.

«Мать ничего не смогла сделать», - заявил представитель полиции,

добавив, что когда на место происшествия прибыли спасатели, то ребенок был уже мертв.

Реклама

По данным полиции, убежавшего с места происшествия ротвейлера застрелил местный охотник. Сейчас решается вопрос о том, усыплять или нет джек-рассел-терьера.

Еще по этой теме
В Юрмале соседский пес чуть не загрыз пенсионерку

В Юрмале соседский пес чуть не загрыз пенсионерку

В Бабите собаки насмерть загрызли 5-летнюю девочку

В Бабите собаки насмерть загрызли 5-летнюю девочку


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR

reklama.vesti.lv

Звезду «Дома-2» Элину Камирен вынудили оставить дочь Showbiz

Звезду «Дома-2» Элину Камирен вынудили оставить дочь

Людмила Сенчина: Когда же кончится этот кошмар?! Showbiz

Людмила Сенчина: Когда же кончится этот кошмар?!

Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему Hi-Tech

Интернет-мошенники придумали новую и особо хитрую схему

Брежнева родит Меладзе сына Wo&Men

Брежнева родит Меладзе сына

Новая первая леди США: Золушка или жена напоказ? Wo&Men

Новая первая леди США: Золушка или жена напоказ?

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 