Во Франции ротвейлер загрыз маленького ребенка

На севере Франции ротвейлер загрыз 14-месячного ребенка.

По данным полиции несчастье произошло в Сент-Обене. Проживающий в одной семье ротвейлер набросился на ребенка и укусил его за голову. Через несколько мгновений к малышу подбежал джек-рассел-терьер, который тоже вцепился в ребенка, сообщает Postimees.ee.

«Мать ничего не смогла сделать», - заявил представитель полиции,

добавив, что когда на место происшествия прибыли спасатели, то ребенок был уже мертв.

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По данным полиции, убежавшего с места происшествия ротвейлера застрелил местный охотник. Сейчас решается вопрос о том, усыплять или нет джек-рассел-терьера.

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