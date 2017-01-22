Трамп раскритиковал СМИ за освещение инаугурации

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Трамп заявил, что во время его речи в Национальной аллее было около полутора миллиона человек.

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Американский президент Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер раскритиковали СМИ за искаженное освещение церемонии инаугурации, передает AFP.

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По словам Трампа, во время его речи в Национальной аллее было около полутора миллиона человек. Некоторые СМИ ранен сообщили, что присутствовавших было значительно меньше, обвинив президента в том, что он «не может считать».

«Они (СМИ - ред.) показывали практически пустое поле. И говорили, что Трамп не привлек внимание», – сказал он.

Спайсер на своем первом брифинге в Белом доме продолжил тему количества присутствовавших на инаугурационной речи Трампа.

«Это была самая большая аудитория, которая присутствовала когда-либо на инаугурации», - сказал он, обвинив журналистов в «умышленно лживых сообщениях».

«Попытки принизить энтузиазм народа на инаугурации позорны и лживы», - подчеркнул он, и покинул зал, не дав возможности журналистам по традиции задать вопросы.

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