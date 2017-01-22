В Ираке нашли массовые захоронения жертв ИГ

Боевик "Исламского государства" на одной из улиц сирийского города
 

Боевик "Исламского государства" на одной из улиц сирийского города. Фото: Reuters/ScanPix

На территории президентского дворца в Тикрите обнаружили могилу, из которой вытащили 89 тел.

В северо-центральной части Ирака нашли массовое захоронение жертв «Исламского государства», передает агентство dpa со ссылкой на представителя иракских спецслужб.

По его словам, на территории президентского дворца в Тикрите обнаружили могилу, из которой вытащили 89 тел. Скорее всего, останки принадлежат убитым террористами ИГ военным.

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По предварительной информации, солдат захватили во время бегства из военной базы неподалеку в середине 2014 года, когда ИГ установило контроль над большой частью севера и востока Ирака.

На этих территориях проживают преимущественно мусульмане-сунниты, к этому направлению ислама относят себя и террористы ИГ.

Боевики утверждали, что казнили около 1700 солдат неприемлемой для них шиитской ветви ислама, тогда как 800 солдат-суннитов якобы «помиловали».

Тикрит освободили от «Исламского государства» в марте 2015 года. В ходе расследования правозащитники из организации Human Rights Watch выяснили, что массовые казни происходили в дворцовом комплексе.

На днях также сообщалось, что ИГ возобновил массовые казни в амфитеатре Пальмиры.

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