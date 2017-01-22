Мелания Трамп опубликовала свой первый твит в качестве первой леди

Мелания Трамп
 

Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Супруга нового президента США Дональда Трампа Мелания Трамп опубликовала первое сообщение в Twitter в качестве первой леди.

Twitter

«Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди», — написала она.

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Мелания Трамп — вторая в истории первая леди, родившаяся не в США: ее родина — Словения. Кроме того, она единственная среди жен американских лидеров снималась обнаженной.Ее фото в 2000 году появились на обложке британского GQ. В 2010 году она основала свой бренд ювелирных украшений Melania Timepieces & Jewelry.

Во время президентской кампании Мелания Трамп заявляла, что на посту первой леди будет заниматься защитой прав женщин и детей. В частности, она планирует защищать подростков от нападок в социальных сетях.

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