Порошенко сделал агрессивное заявление о России

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: Mykola Lazarenko/TASS/Scanpix

Украина не должна отказываться от Донбасса, подобное решение не приведет к миру на востоке страны. Так Петр Порошенко отреагировал на идею некоторых политиков оставить самопровозглашенные ДНР И ЛНР.

«Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?», – заявил Порошенко на торжествах по случаю Дня соборности Украины.

По словам президента, эти политические силы призывают вести себя с жителями восточных районов, как будто они уже не граждане Украины. «Такая стратегия 100% до мира не приведет.

Цель России – не Донецк или Луганск, цель России – вся Украина»,

– считает Порошенко.

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Украинский лидер также заявил, что до решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут. Он заверил, что Киев продолжает соблюдать Минские соглашения, передает «Интерфакс».

Порошенко подчеркнул, что при этом Украина не отказывается от своих принципиальных позиций.

«Более того в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности», – сказал президент.

Ранее некоторые украинские депутаты неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду Луганской и Донецкой областей, но и отказаться от этих территорий. Так, представитель фракции «Самопомощь» Семен Семенченко предложил Верховной раде временно отгородиться от этих территорий и выстроить мощный пояс безопасности.

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