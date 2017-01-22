Тереза Мэй назвала главную тему беседы с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом США Дональдом Трампом 27 января собирается обсудить двусторонние торговые отношения, ситуацию в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.

«Нам предстоит обсудить многие темы. Конечно же, это особые отношения между нашими странами, которые остаются крепкими на протяжении долгих лет. У нас будет возможность поговорить о будущих торговых отношениях, а также о ряде глобальных вызовов, с которыми мы будем сталкиваться», - сказала Мэй.

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