Медведева переназначили лидером «Единой России»

Дмитрий Медведев
 

Дмитрий Медведев. Фото: AP/Scanpix

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев переназначен на пост лидера партии «Единая Россия». Такое решение было принято на съезде партии 22 января.

Голосование было открытым, кандидатура Медведева была единственной.

Во время съезда Медведев зачитал обращение президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось, что президент обращает внимание на важность сохранения кадровой преемственности в партии власти.

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Дмитрий Медведев занимает пост руководителя «Единой России» с 2012 года. Он возглавил партию вскоре после того, как его на посту президента РФ сменил Владимир Путин.

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