Медведев посоветовал не питать иллюзий по поводу отмены санкций

Дмитрий Медведев
 

Дмитрий Медведев. Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Западные страны в ближайшее время не отменят антироссийские санкции, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он также призвал «не надеяться на чужие выборы».

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы», — сказал он на съезде возглавляемой им партии «Единая Россия».

Премьер отметил, что что нужно прекратить рассчитывать «на приход новых иностранных руководителей». В то же время, по его мнению, в агропромышленном комплексе страны сейчассложились удачные условия, и нужно «активно использовать» эту ситуацию.

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«Мы поддержим их [аграриев] в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», — пояснил глава правительства.

Он также добавил, что поддержка агропромышленного комплекса в 2017 году сохранена на уровне прошлого года с учетом «реальных бюджетных возможностей». Ранее на этой неделе президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что снятие западных санкций с России «займет некоторое время». По его словам, скорее всего, не стоит ждать их отмены в 2017 году.

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