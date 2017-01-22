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Президент США Дональд Трамп отреагировал в своем личном твиттере на многотысячные акции протестов, прокатившиеся в субботу по многим странам мира.

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0
Ничегошеньки не изменится 5%
Мир станет стабильнее 7%
Улучшатся отношения между Россией и США 7%
С ним надо быть поосторожнее 1%
Латвийским политикам стоит крепко призадуматься 47%
Слишком уж много суматохи по этому поводу 33%
Проголосовали 389

«Наблюдал за вчерашними протестами, но у меня впечатление, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют дело», - написал Трамп.

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По различным подсчетам, в субботу на марши протеста против Трампа в США вышли почти 2 миллиона человек.

Только в Вашингтоне демонстрация собрала 500 тысяч участников. На антитрамповском митинге выступили десятки знаменитостей, в том числе певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз и Кэти Перри, актрисы Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон и Эмма Уотсон.

Во время инаугурации Трампа, на улицах Вашингтона произошло столкновение демонстарнтов с полицией

Фото: Во время инаугурации Трампа, на улицах Вашингтона произошло столкновение демонстарнтов с полицией0

В маршах женщин против Трампа приняли участие более двух миллионов человек

Фото: В маршах женщин против Трампа приняли участие более двух миллионов человек0

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