Президент США Дональд Трамп отреагировал в своем личном твиттере на многотысячные акции протестов, прокатившиеся в субботу по многим странам мира.

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0 Ничегошеньки не изменится 5% Мир станет стабильнее 7% Улучшатся отношения между Россией и США 7% С ним надо быть поосторожнее 1% Латвийским политикам стоит крепко призадуматься 47% Слишком уж много суматохи по этому поводу 33% Проголосовали 389

«Наблюдал за вчерашними протестами, но у меня впечатление, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют дело», - написал Трамп.

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По различным подсчетам, в субботу на марши протеста против Трампа в США вышли почти 2 миллиона человек.

Только в Вашингтоне демонстрация собрала 500 тысяч участников. На антитрамповском митинге выступили десятки знаменитостей, в том числе певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз и Кэти Перри, актрисы Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон и Эмма Уотсон.



































Aizvērt Во время инаугурации Трампа, на улицах Вашингтона произошло столкновение демонстарнтов с полицией AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA AFP,AP,Reuters/LETA





























Aizvērt В маршах женщин против Трампа приняли участие более двух миллионов человек AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA







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