Президент США Дональд Трамп отреагировал в своем личном твиттере на многотысячные акции протестов, прокатившиеся в субботу по многим странам мира.
«Наблюдал за вчерашними протестами, но у меня впечатление, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют дело», - написал Трамп.
По различным подсчетам, в субботу на марши протеста против Трампа в США вышли почти 2 миллиона человек.
Только в Вашингтоне демонстрация собрала 500 тысяч участников. На антитрамповском митинге выступили десятки знаменитостей, в том числе певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз и Кэти Перри, актрисы Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон и Эмма Уотсон.