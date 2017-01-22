России предрекли победу над британской армией за один день

Daily Mail ссылается на экспертов Центра исторического анализа и исследования конфликтов.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: British Army admits Russia could completely destroy the only remaining fighting unit in just an afternoon after years of defence

Британия останется без эффективной боевой силой из-за сокращения военного бюджета. Об этом Daily Mail, ссылаясь на экспертов Центра исторического анализа и исследования конфликтов.

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«Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день «компетентным врагом», таким как Россия», - говорится докладе британских аналитиков.

По мнению экспертов,

уменьшение финансирования приводит к истощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезным угрозам.

«И хотя в докладе признается, что Великобритании не угрожает немедленное прямое нападение, все же отмечается, что страна может быть втянута в конфликт», - пишет газета.

Уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или «стратегически важным странам».

Напомним, в августе прошлого года Times, ссылаясь на секретный доклад британских военных, писала, что армия Великобритании потерпит поражение на поле боя с российскими войсками.

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