Музей истории США перестал продавать книгу о Трампе - в ней нашли много ошибок

Национальный музей американской истории в Вашингтоне снял с продажи в сувенирном магазине книгу о Дональде Трампе «Donald Trump: 45th President of the United States Collectorʼs Vault». Об этом стало известно после того, как газета The Washington Post опубликовала материал о многочисленных ошибках в книге.