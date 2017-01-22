В ФРГ начато расследование в отношении экс-охранника концлагеря

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Немецкие следственные органы подозревают в соучастии в убийстве 92-летнего мужчину, служившего надзирателем в концентрационном лагере Штутгоф. Сам он отрицает, что присутствовал при убийствах и что-либо знал о них.

В Германии начато расследование против бывшего охранника концентрационного лагеря Штутгоф под Гданьском. По словам сотрудника прокуратуры в Дортмунде Андреаса Бренделя (Andreas Brendel), 92-летнего мужчину подозревают в пособничестве убийству, передает в воскресенье, 22 января, агентство dpa.

По данным следствия, бывший эсэсовец служил в Штутгофе на последнем этапе существования концлагеря, когда там в газовых камерах было убито много людей.

Сам подследственный отвергает обвинения, утверждая, что, служа в Штутгофе, не присутствовал при убийствах и даже ничего не знал о них.

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В 2016 году возбуждено уголовное дело в отношении еще одного бывшего охранника концлагеря в Штутгофе. Он уже был допрошен и также отрицает свою вину, рассказал Брендель.

Следственные органы не склонны думать, что надзиратели непосредственно принимали участие в убийствах, однако рассматривают их как часть целой системы, направленной на умерщвление людей. На двух процессах по делу экс-охранников Освенцима, прошедших в последние годы, были внесены обвинительные приговоров.

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