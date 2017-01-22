В Японии загорелся нефтеперерабатывающий завод

В японском городе Арида префектуры Вакаяма на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

По информации телеканала NHK, власти издали приказ об эвакуации из района, в котором располагается предприятие, 2986 человек.

Информацию о пострадавших или погибших в результате пожара телеканал не уточняет. Причина происшествия, по его данным, также устанавливается.

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Нефтеперерабатывающий завод в Ариде располагается на площади примерно в 2,5 млн кв. м. На заводе происходит переработка бензина, керосина, а также очищенного дизельного топлива.

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