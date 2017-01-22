Белый дом: СМИ хотя лишить Трампа легитимности

Российские хакеры, из-за которых в ноябре прошлого года отключали серверы Госдепартамента США, получили доступ и к компьютерным системам Белого дома
 

Российские хакеры, из-за которых в ноябре прошлого года отключали серверы Госдепартамента США, получили доступ и к компьютерным системам Белого дома. Фото: REUTERS/Scanpix

Новый глава аппарата Белого дома Райнс Прибас обвинил американские СМИ в попытке лишить президента США Дональда Трампа легитимности.

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«СМИ одержимы тем, чтобы лишить легитимности президента, и мы не будем сидеть и терпеть это», — сказал Прибас в интервью Fox News в воскресенье.

Старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй также в телеинтервью в субботу заявила, что администрации «нужно будет пересмотреть» отношения с прессой.

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Президент США Дональд Трамп и его пресс-секретарь Шон Спайсер в субботу резко раскритиковали СМИ. Трамп заявил, что у него «постоянная война с нечестными СМИ», а Спайсер обвинил журналистов в попытке преуменьшить успех инаугурации Трампа, после которой последовали массовые протесты.

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