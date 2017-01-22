В Мурманской области под лавиной погиб турист

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Один человек погиб, судьба еще двоих неизвестна после схода лавины в горах Мурманской области.

«В Хибинах туристическая группа из 11 человек каталась на снегоходах, когда на них сошла лавина», - рассказал источник в экстренных службах региона.

Из-под снега извлечено тело погибшего, проводятся поиски еще двоих. Остальные восемь участников группы не пострадали.

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Группа не была зарегистрирована у спасателей. Известно, что туристы отдыхали в профилактории «Тирвас» в Кировске.

На месте ведутся поисково-спасательные работы.

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