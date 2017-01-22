Сирийская оппозиция обвинила Иран в негативном влиянии на Россию

Глава делегации сирийской оппозиции, представитель руководства группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллуш заявил, что сирийское правительство и Иран пытаются сорвать попытку России сохранять «нейтралитет» по отношению к правительству Башара Асада, сообщает Reuters.

По его словам, отказ Москвы оказать давление на Иран и сирийское правительство с тем, чтобы учитывать требования оппозиции, а также массовые нарушения турецко-российского соглашения о прекращении огня в Сирии плохо скажутся на общем влиянии России, сообщает Газета.ru.

«Это настоящая проверка России и ее влияния на Иран как на гаранта сделки по прекращению огня. Так что если Москва потерпит неудачу в этой своей роли — положение дел в Сирии еще более ухудшится», — сказал Аллуш.

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