Инаугурация Трампа побила рекорд на ТВ

Встпуление в должность избранного президента США Дональда Трампа посмотрел 31 миллион зрителей. Согласно сообщению самого Трампа в Twitter, это на 11 миллионов больше зрителей, чем посмотревших инаугурацию бывшего президента Барака Обамы во время его вступления на второй срок в 2013 году.

Twitter

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.