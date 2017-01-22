Инаугурация Трампа побила рекорд на ТВ

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Сам новоиспеченный президент обрадовался этому факту.

Встпуление в должность избранного президента США Дональда Трампа посмотрел 31 миллион зрителей. Согласно сообщению самого Трампа в Twitter, это на 11 миллионов больше зрителей, чем посмотревших инаугурацию бывшего президента Барака Обамы во время его вступления на второй срок в 2013 году.

Twitter

Реклама

Напомним, Трамп принял присягу президента США 20 января. Инаугурация 45-го президента прошла на фоне массовых протестов. В Вашингтоне группа одетых в черное провела марш, в ходе которого начала бить витрины магазинов и стекла автомобилей. В ходе протестных акций были арестованы 217 человек.

На следующий после вступления в должность день в Вашингтоне прошел многотысячный марш женщин, выступающих против политики нового президента США. Аналогичные женские марши против Трампа прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме.

Еще по этой теме
Инаугурация Дональда Трампа: как это было

Инаугурация Дональда Трампа: как это было

Трамп раскритиковал СМИ за освещение инаугурации

Трамп раскритиковал СМИ за освещение инаугурации


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR

reklama.vesti.lv

Рудковская и Плющенко снялись в пикантной фотосессии Showbiz

Рудковская и Плющенко снялись в пикантной фотосессии

Максим Фадеев объяснил исчезновение Юлии Савичевой Showbiz

Максим Фадеев объяснил исчезновение Юлии Савичевой

Объявлены победители премии «Музыкальный банк» Showbiz

Объявлены победители премии «Музыкальный банк»

Американские ученые вырастили сложный искусственный мозг Hi-Tech

Американские ученые вырастили сложный искусственный мозг

4 вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену Wo&Men

4 вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену

TVNET спрашивает

Итак, Трамп стал президентом США: я думаю, что... 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 