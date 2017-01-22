Россия и Германия обсудили перспективы отмены санкций

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев провел переговоры с немецким коллегой Кристианом Шмидтом, во время которых стороны обсудили вопрос торговых ограничений, связанных с санкциями. Об этом глава Минсельхоза ФРГ сообщил по итогам заседания руководителей министерств сельского хозяйства G20.

«У меня был разговор с российским коллегой, в ходе которого, естественно, играли роль торговые отношения», — сказал Шмидт.

Он также добавил, что присутствие на «двадцатке» не означает того, что позиция немецкой стороны по Крыму изменилась. «Присутствие на G20 не означает, что немецкая позиция по вопросу о нарушении международного права в связи с оккупацией Крыма и другими действиями изменилась, и то, что мы не будем обращать внимание на минский процесс. Из этого можно сделать вывод, что мы только сообща можем говорить о снятии санкций», — отметил он.

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В свою очередь Ткачев заявил, что

вопрос о полной или частичной отмене ограничений продэмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против РФ, необходимо обсуждать вместе со снятием встречных ограничений в отношении ввоза отечественной продукции на рынки этих государств.

Ранее стало известно о том, что участники «двадцатки» единогласно приняли решение пригласить главу Минсельхоза России на профильную встречу в рамках G20 в Берлине.

Александр Ткачев был включен в расширенный список санкций Европейского союза в 2014 году, когда работал на посту губернатора Краснодарского края. Санкции в отношении него предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страны Евросоюза. Однако 12 января стало известно, что Ткачева пригласили на саммит G20.

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